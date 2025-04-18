У блогерши Гоар Аветисян появился внушительный долг перед налоговой: счета могут заблокировать

Популярная в России блогерша Гоар Аветисян задолжала налоговой 50 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Аветисян имеет большую аудиторию в социальных сетях. Девушка прославилась в Сети благодаря урокам макияжа. До 2024 года ее бизнес проходил через ИП.

В марте прошлого года 31-летняя блогер зарегистрировала компанию «Бьюти Академия», деятельность которой – образование. За первый год существования чистая прибыль фирмы составила почти 19 млн рублей при выручке в 67 млн рублей.

Налоговый долг Гоар сейчас превышает 54 млн рублей. Если визажист его не погасит, ее счета могут быть заблокированы.

Недавно Гоар Аветисян обвинила московского пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанных операциях. Блогер написала пост, в котором заявила, что научилась принимать себя со шрамами и рубцами. Врач прокомментировал заявления звезды, отметив, что ранее пациентка не высказывала никаких недовольство.