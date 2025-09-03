У блогера Димы Масленникова нашли задолженность в размере 2 млн рублей. Об этом сообщает PostNews.

Блогер Дима Масленников оказался должником — Федеральная налоговая служба выставила ему счет на 2 миллиона 83 тысячи рублей. Журналисты выяснили, что задолженность появилась из-за несвоевременных выплат по статусу индивидуального предпринимателя.

Отмечается, что основной вид деятельности ИП Масленникова — размещение рекламы в социальных сетях. В случае, если блогер не выплатит долг в ближайшее время, его счета могут заблокировать, пишут журналисты.

Сам Масленников пока никак не комментировал новости о задолженности.

Напомним, Дмитрий Масленников является популярным YouTube-блогером. На него подписаны более 19 миллионов человек.

