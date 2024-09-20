У бизнеса юмориста Гарика Харламова обнаружен долг на 79 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Харламов является учредителем бизнеса ООО «Невские мелодии», который осуществляет услуги по доставке продуктов питания. По информации источника, юморист не заплатил по данному юрлицу 79 тысяч рублей.

На данный момент ни Гарик, ни его представители не комментировали новость о долге.

Ранее юморист Гарик Харламов сообщил о закрытии Comedy Club. Подробности читайте в этой новости.

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