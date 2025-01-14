У бизнеса Пашу нашли долг в полмиллиона рублей

У компании продюсера Пашу (настоящее имя Павел Курьянов) нашли задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

У ООО «Мэйк ИТ Мьюзик» обнаружили задолженность перед ФНС в размере 534 тысячи рублей. Компания, основанная Курьяновым в 2015 году, занимается творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений. Вдобавок фирма может заниматься копированием записных носителей информации, рекламой и изданием музыкальных произведений.

Напомним, Павел Курьянов является гендиректором и соучредителем лейбла Black Star Inc. Компанию основал рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) в 2006 году. В 2020-м музыкант покинул лейбл.

Пашу женат на певице Ханне, их знакомство состоялось в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая исполнительница принимала участие в конкурсе Miss Kemer International.

Влюбленные узаконили свои отношения в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

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