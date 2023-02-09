Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь

Утром 9 февраля артист и отец короля отечественной поп сцены Бедрос Киркоров снова почувствовал себя плохо.

Девяностолетний мужчина рассказал об этом своей сиделке, а та немедленно вызвала к ним домой бригаду скорой помощи.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, несколько дней назад у Киркорова-старшего резко снизилось давление, после чего возникли проблемы с дыханием.

Перечисленные выше симптомы не проходили у певца в течение двух дней. Прибывшие на место врачи осмотрели мужчину и диагностировали у артиста бронхит.

Немногим ранее Екатерина Успенская, представитель Киркоровых в СМИ, неоднократно опровергала информацию, о среднетяжелом состоянии, в котором Бедроса Филипповича увезли в больницу.