Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь
Здоровье отца Филиппа Киркорова Бедроса сильно ухудшилось.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «UCJgUXBCxgiWUivJV2RmLD6g»
Утром 9 февраля артист и отец короля отечественной поп сцены Бедрос Киркоров снова почувствовал себя плохо.
Девяностолетний мужчина рассказал об этом своей сиделке, а та немедленно вызвала к ним домой бригаду скорой помощи.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, несколько дней назад у Киркорова-старшего резко снизилось давление, после чего возникли проблемы с дыханием.
Перечисленные выше симптомы не проходили у певца в течение двух дней. Прибывшие на место врачи осмотрели мужчину и диагностировали у артиста бронхит.
Немногим ранее Екатерина Успенская, представитель Киркоровых в СМИ, неоднократно опровергала информацию, о среднетяжелом состоянии, в котором Бедроса Филипповича увезли в больницу.