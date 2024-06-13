У Бари Алибасова врачи диагностировали нарушение речи на фоне инсульта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Основатель группы «На-на» Бари Алибасов едва может разговаривать, сообщают журналисты. По данным издания, врачи диагностировали и музыканта дизартрию — нарушение речи на фоне перенесённого инсульта.

Сын Алибасова заявляет, что отец находится под постоянным присмотром врачей. Он также старается больше отдыхать и проводить время с внучкой.

Напомним, Алибасов перенес инсульт в феврале 2024 года. Продюсер несколько месяцев провел в больнице. После выписки Алибасов жаловался на головокружение, проблемы с памятью, речью и передвижением.

Ранее мы писали о том, что раскрыта тайна Бари Алибасова, благодаря которой он зарабатывал миллионы. По словам бывшего солиста группы «На-на» Валерия Юрина, продюсер использовал двойников участников коллектива.