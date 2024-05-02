«Было две группы «На-На»: раскрыта тайна Бари Алибасова, благодаря которой он зарабатывал миллионы

Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин раскрыл одну из тайн Бари Алибасова. По его словам, продюсер использовал двойников участников коллектива, чтобы зарабатывать больше денег. Об этом он рассказал в интервью Kp.ru.

Певец признался, что Бари Каримович сознательно всегда искал артистов, которые были похожи друг на друга. Так, когда Юрин покинул группу, вместо него взяли Владимира Асимова, которого многие поклонники долгое время принимали за ушедшего из «На-На» кумира. Валерий считает, что делалось это ради денег.

«На первых порах параллельно было как бы две группы «На-На». Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина - с другим. Так можно было заработать больше денег», - пояснил Юрин.

По словам музыканта, эта тактика Алибасова вызывала недовольство фанатов, так как они хотели видеть обоих солистов на сцене. Поэтому позже для состава с Левкиным был найден артист, похожий на Юрина.

Ранее Валерий Юрин заявил, что Бари Алибасов должен ему 5 миллионов.