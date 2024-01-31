У артиста есть дом в Майами: Киркоров уехал в США, чтобы решить вопрос с недвижимостью

После скандала с «голой» вечеринкой король отечественной эстрады Филипп Киркоров направился в США. Ему необходимо решить вопрос с недвижимостью. Об этом заявил шоумен Рустам Солнцев на YouTube-канале И Грянул Грэм.

Снимки, на которые попал Киркоров, и его испуганный внешний вид вызвали массу вопросов. Некоторые считают, что у артиста настали сложные времена после скандала, связанного с «голой» вечеринкой.

Из-за нее король отечественной эстрады практически лишился основного заработка. Его перестали приглашать на шоу, концерты певец не дает, на светских шоу его тоже больше не видно.

Поэтому появились предположения, что Киркоров отправился в США для решения вопроса с недвижимостью. Там у российского актера есть дом в Майами.

Ранее сообщалось, что Киркоров должен был появиться в новогоднем выпуске программы «Что было дальше?». За съемки артисту полагалась плата в размере 30 млн рублей.