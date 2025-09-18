«У Ариадны своя жизнь»: Волочкова призналась, что после громкого заявления дочь с ней не связывалась

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что дочь не звонила ей после интервью Вере Ганеевой, в котором артистка отреклась от близких. Также танцовщица сообщила о переезде Ариадны в Санкт-Петербург.

Подробности узнал сайт Woman.ru.

В разговоре с журналистами балерина не стала скрывать, что у нее «очень сложные отношения» с родственниками. Волочкова признается: в интервью она очень искренна и говорит правду.

«Я не думаю, что мои родственники следят за каждым моим интервью, чтобы потом звонить мне», - поделилась балерина.

Она говорит, что в жизни есть люди, которые ближе родственников. Волочкова считает это «платой за успех». Дочь не созванивалась с матерью после ее заявлений, но балерина не винит ребенка за это.

«У Ариадны своя взрослая жизнь: она живет со своим мужем, переехала в Санкт-Петербург, перешла туда в Высшую школу экономики и там учится. Мне очень приятно, что она в родном моем городе. Но это не значит, что после каждого интервью она мне реально должна звонить, поэтому мои интервью — моя жизнь», - рассуждала танцовщица.

Напомним, в интервью Волочкова заявила, что мать и дочь ее заблокировали. При этом, говорит балерина, родственники звонят, когда нужны деньги, и не интересуются здоровьем.