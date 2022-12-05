Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с алкоголем

Балерина Анастасия Волочкова на вопрос, является ли бокал просекко по вечерам ее самой вредной привычкой, заявила, что в непростые вечера «заливала страдания алкоголем» и порой «чрезмерным количеством».

Она «могла себе это позволить», когда не было спектаклей.

«Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко», - сказала Волочкова и добавила, что «не святая».

К счастью, балерина смогла взять себя в руки и остановиться. Хотя просекко с клубникой любит до сих пор, но в употреблении напитка всегда сохраняет меру.

На сегодняшний день самыми вредными привычками Волочковой являются баня и ледяная купель.

Ранее Волочкова встретилась с женой бывшего мужа на одном мероприятии. Балерина случайно или специально толкнула женщину спиной.