У Анастасии Ивлеевой новые проблемы с убыточным бизнесом

На бизнес Ивлеевой подали новый иск с требованием выплатить 288 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

У уже закрывшегося бизнеса Анастасии Ивлеевой ООО «Коленки пчелы» очередные проблемы. 17 апреля транспортная компания ООО «ТЛК Трансгрупп» подала в суд на Ивлееву с требованием взыскать 288 тысяч рублей за услуги.

Напомним, что помимо этого дела в адрес компании блогерши поступили иски от ООО «Альянслогистик», которое требует взыскать 1,7 миллиона рублей; ООО «Нижегородский экспресс» на сумму 107 тысяч рублей, и апелляция от ООО «Вильд Россия», выигравшая ранее суд на 1,4 миллиона рублей.

Несмотря на убытки и суды, Ивлеева продолжает заниматься бизнесом - так, недавно она объявила о запуске нового шоу о деревне «Чегеря».

Ранее мы писали о том, что Марк Эйдельштейн признался в чувствах к Насте Ивлеевой, которая старше на 11 лет.