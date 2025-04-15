Актер Марк Эйдельштейн признался в чувствах к Насте Ивлеевой, которая старше на 11 лет. Об этом стало известно в эфире шоу «ВПИСКА».

Марк и Настя познакомились на съемках сериала «Монастырь», где они сыграли пару. Ходили слухи, что между актерами, действительно, возникли чувства. И в новом интервью Марк не стал отрицать, что на какой-то момент проникся к Ивлеевой.

По словам актера, сначала между ними была дистанция. Но Насте и Марку удалось сблизиться во время подготовки к постельной сцене.

«До этого у нас была мощная дистанция, но тогда мы сели плечом к плечу. Она сломала тактильный барьер, потому что понимала: потом будет неловко. Говорят, что люди быстрее влюбляются друг в друга, будучи в экстремальной истории — так работает наша психика. У нас была стрессовая ситуация, поэтому произошла химия. И я реально поверил, что на этот день Настя как бы моя девушка и между нами есть любовь», — признался он.

При этом Марк уточнил, что испытывает симпатию к каждой партнерше по проекту. Так, во время работы над «Ангорой» актер увлекся Майки Мэдисон.

Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин мог сыграть главную роль в «Аноре» вместо Марка Эйдельштейна.