У Аллы Пугачевой нашли накопления, которыми можно кормить всю Россию несколько лет
«Проценты капают»: приятель Аллы Пугачевой рассказал, откуда она получает «приличные суммы».
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Алла Пугачева имеет внушительные накопления, на которые сейчас проживает за границей. Конкретная сумма неизвестна, но речь идет о таких средствах, что «вы даже нули сосчитать не сможете».
Об этом рассказал бывший стилист Примадонны, приятель Джордж Ровалс. По его словам, артистка «не бедствует», хотя многие поговаривают о нищете Пугачевой.
«Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет!» - говорит Ровалс.
Он знает, что Пугачева всегда откладывала средства на так называемый «черный день».
«Этот «черный день» для нее настал», - считает стилист.
Говоря о ее доходах в настоящее время, он рассказал, что Пугачева получает «приличную сумму», так как «проценты капают из банков». В критической ситуации Примадонна готова выйти на сцену, считает Ровалс.
«Алла — вечная», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что несмотря на эмиграцию, Пугачева появилась в эфире российского ТВ в Новый год.