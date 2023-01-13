У Аллы Пугачевой нашли накопления, которыми можно кормить всю Россию несколько лет

Певица Алла Пугачева имеет внушительные накопления, на которые сейчас проживает за границей. Конкретная сумма неизвестна, но речь идет о таких средствах, что «вы даже нули сосчитать не сможете».

Об этом рассказал бывший стилист Примадонны, приятель Джордж Ровалс. По его словам, артистка «не бедствует», хотя многие поговаривают о нищете Пугачевой.

«Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет!» - говорит Ровалс.

Он знает, что Пугачева всегда откладывала средства на так называемый «черный день».

«Этот «черный день» для нее настал», - считает стилист.

Говоря о ее доходах в настоящее время, он рассказал, что Пугачева получает «приличную сумму», так как «проценты капают из банков». В критической ситуации Примадонна готова выйти на сцену, считает Ровалс.

«Алла — вечная», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что несмотря на эмиграцию, Пугачева появилась в эфире российского ТВ в Новый год.