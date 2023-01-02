Несмотря на эмиграцию в Израиль, Алла Пугачева появилась в новогоднем эфире российского ТВ

Певица Алла Пугачева, которая получила гражданство Израиля и уехала из России, всё-таки появилась в новогоднем эфире отечественного ТВ. Казалось бы, после высказываний в адрес родной страны и ее жителей, знаменитость должны были «отменить», но Примадонне удалось пробиться.

73-летняя певица появилась в двух ипостасях. Во-первых, композиция Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной» прозвучала в знаменитом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», который ежегодно показывают 31 декабря.

Во-вторых, на канале «Россия 1» прозвучала песня Пугачевой «Любовь, похожая на сон», однако исполнила ее не Примадонна, а Полина Гагарина. Зрителям не понравилась перепевка, они остались не в самом приятном впечатлении.

Ранее сообщалось, что Пугачева собирается приехать в Россию. Утверждалось, что она проведет здесь новогодние праздники.