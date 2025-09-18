НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 сентября 2025, 11:09
1 мин.

«У Аллы Борисовны руки дрожали»: что происходило на свадьбе Пугачевой и Киркорова

Алла Довлатова заявила, что у Пугачевой дрожали руки в день свадьбы с Киркоровым.
© Starface.ru

Алла Довлатова вспомнила свадьбу певицы Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым после ее слов о якобы фиктивном браке. Телеведущая рассказала, что в день торжества Примадонна сильно волновалась.

Свадьба Киркорова и Пугачевой состоялась в Санкт-Петербурге. Женила звезд хорошая знакомая Довлатовой, фигуристка Марина Анисина, которая в те годы работала директором Дворца бракосочетания на Кронштадтской.

«Так вот, Марина сказала, что в день свадьбы у Аллы Борисовны аж руки дрожали. Так она волновалась. А при фиктивном браке так не волнуются», — поделилась воспоминаниями Довлатова с Teleprogramma.pro.

По словам телеведущей, Филипп очень любил Пугачеву и сильно переживал после расставания с ней.

Свадьба звезд состоялась в 1994 году. Их брак продлился 11 лет.

Напомним, в недавнем интервью певица заявила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Однако фотограф Игорь Гранковский, который дружил со звездой, не поверил ее словам.