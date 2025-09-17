«Чувства были у обоих»: друг Пугачевой уличил ее во лжи после слов о фиктивном браке с Киркоровым

Давний друг Аллы Пугачевой, фотограф Игорь Гранковский заявил, что не верит словам артистки о фиктивных браках с Филиппом Киркоровым и Евгением Болдиным. По его словам, Примадонна все-таки испытывала чувства к бывшим супругам.

Гранковский уверяет: браки исполнительницы хита «Арлекино» с Болдиным и Киркоровым не были фиктивными. Евгений, как пояснил он, помог певице в развитии карьеры, и она его любила. Отношения Пугачевой и Киркорова развивались прямо на глазах Болдина. Фотограф вспоминает, что король поп-эстрады очень красиво ухаживал за звездой.

«Такие ухаживания — миллион роз на сельской повозке — только мог Филя сделать! Алла была счастлива. Все у них было романтично и очень красиво. „Красота“ — это был основной лозунг их семейной жизни. Чувства были у обоих: и у Аллы к Филиппу, и у Филиппа к Алле», — рассказал Гранковский mk.ru, добавив, что их чувства были заметны и на совместных интервью.

Друг звезды отметил, что Пугачева не просто так называет отношения с экс-супругами фиктивными. Певица делает это «по приколу» для привлечения внимания, чтобы ее не забывали, уверен Гранковский.

Напомним, Филипп Киркоров очень остро воспринял слова Пугачевой о фиктивном браке с ним. Источники из окружения артиста утверждают, что он после этого заперся в кабинете и долго плакал.