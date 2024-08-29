У Александра Васильева появился новый долг перед ФНС: речь о миллионах

У историка моды Александра Васильева появился новый долг перед налоговой – 722 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, проблемы возникли у компании ООО «Лилии Александра Васильева», которая раньше уже фигурировала в сводках. К старой сумме налоговой задолженности добавилась новая в размере 722 тысяч 522 рублей.

Ранее была информация о том, что налоговая заблокировала счета Александра Васильева из-за долга в 1 миллион 299 тысячи 704 рубля. Источник отмечает, что ФНС ждет погашения уже более полугода.

При этом выручка компании историка моды за год снизилась с 26 миллионов рублей упала до 745 тысяч. А операции по счетам все еще приостановлены.

Сам Александр никак не комментирует проблемы с налоговой.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 млн и задолжал налоговой. По данным источника, в прошлом году прибыль кафе ушла в минус на 33 млн рублей. Помимо этого, заведение получило три иска на общую сумму в 334 тысячи. Также сообщается о долгах по налогам на 345 тысяч. При этом у Гарика есть еще один ресторан, у которого тоже проблемы.