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21:19, 01 декабря 2023
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Пережила три инсульта за год: Дрожжина похудела вполовину себя и очень истощена

Близкий друг Дрожжиной рассказал, что актриса похудела в 2 раза и очень истощена.

Пережила три инсульта за год: Дрожжина похудела вполовину себя и очень истощена

© Lomohov Anatoly/East News

Актриса Наталья Дрожжина похудела в два раза. Об этом сообщил ее близкий друг.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

«Наталья Георгиевна очень истощена… Похудела вполовину себя прежней», - сообщил источник.

Стало известно, что за год она перенесла три инсульта. Приятель Дрожжиной рассказал, что один инсульт случился прямо в суде. Сейчас актриса «на постельном режиме». Ее супруг – Михаил Цивин – тоже плохо себя чувствует. Однако подробностей его состояния источник не привел.

Напомним, в мае суд вынес решение по делу о наследстве актера Алексея Баталова. Дрожжину, ее мужа и нотариуса признали виновными в мошенничестве с имуществом вдовы и дочери актера. Дрожжиной назначили условный срок, а ее мужу дали пять лет колонии. Точка в громком процессе не поставлена: 21 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Замоскворецкого суда.

Ранее сообщалось, что Дрожжина весит 41 кг, у нее наблюдаются одышка, головокружение и проблемы с питанием.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Kp.ru
Теги:
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инсульт
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