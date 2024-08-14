У актрисы Елены Кондулайнен после операции нарушилась речь и появился шум в ушах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

66-летняя заслуженная артистка России Елена Кондулайнен еще в 2020 году пережила инсульт. Однако очередная беда настигла ее во время отдыха в Египте, где она восстанавливалась после болезни. Там Кондулайнен неудачно упала с лестницы и сломала берцовую кость.

В итоге врачи провели актрисе операцию под общим наркозом, но после нее состояние артистки ухудшилось — нарушилась речь и появились проблемы со слухом.

Напомним, Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 картинах. Роль в фильме «Сто дней до приказа» принесла ей звание «секс-символа СССР».

Ранее мы писали о том, что Елена Кондулайнен рассказала, как проходит ее восстановление после инсульта. Актриса заявляла, что хочет вернуться на театральную сцену, но особых надежд на это не питает из-за проблем со здоровьем.