Елена Кондулайнен рассказала о своем исчезновении и жизни после инсульта

Актриса Елена Кондулайнен рассказала о своей жизни после инсульта, произошедшего три года назад. Она призналась, что все еще мечтает вернуться на театральную сцену, поэтому активно занимается восстановлением потерянного здоровья и путешествует.

В настоящее время звезда советского кино проходит реабилитацию, она занимается лечебной физкультурой, плавает в бассейне и соблюдает режим дня. Кроме того, актриса смогла полностью отказаться от вредных привычек.

Как пишет Kp.ru, недавно врачи, помогающие Кондулайнен в восстановлении после инсульта, разрешили ей летать на самолетах. Артистка сразу же воспользовалась возможностью и отправилась отдыхать на Кубу, а оттуда улетела в Тунис.

В отпуске Кондулайнен решила не думать о повседневных делах, поэтому отключила телефон. При этом она никому не сообщила о своем отъезде, вызвав слухи о своем исчезновении.

«Я никуда не пропала, просто восстанавливаюсь после болезни», — заявила она после возвращения из отпуска.

Несмотря на явные улучшения, восстановление после инсульта проходит тяжело и медленно. Последствия приступа часто дают о себе знать, поэтому о продолжении карьеры пока не может быть и речи.

«Очень хочется вернуться в строй, остаться актрисой. Играть роли, петь, читать стихи», - призналась Елена Ивановна, добавив, что особых иллюзий по поводу своего будущего не строит.

Ранее в Театре на Малой Ордынке сообщили, что давно не видели актрису Елену Кондулайнен на работе. При этом она числится в штате и получает заработную плату. Заместитель художественного руководителя театра Игорь Краснопольский рассказал, что Кондулайнен не берет трубку и не звонит сама.