У актеров Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын Андрей. Об этом стало известно из соцсетей.

Мария Луговая выложила в личном блоге фотографию новорожденного ребенка, на кадре видна только руку мальчика. Известно, что ребенок родился 5 октября. Родители дали ему имя Андрей. Судя по фото, ребенок весит 3,6 кг.

Муж актрисы Сергей Лавыгин тоже выложил снимок в своих соцсетях. Под записью супругов поздравляют с долгожданным пополнением в семье: «Поздравляю! На удивление редкое имя! Спокойных и добрых ночей!», «С рождением сыночка! Пусть растёт здоровым и счастливым».

Напомним, Мария Луговая и Сергей Лавыгин в браке с января 2020 года. В 2022 году у них родилась дочь Марта. Звезда сериалов «Отель Элеон» и «Кухня» Сергей Лавыгин также воспитывает сына Федора от предыдущего брака.

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