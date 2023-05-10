У актера Юрия Чернова случился сердечный приступ от вида лежащего в гробу Александра Тютрюмова

В Санкт-Петербурге во время прощания с актером Александром Тютрюмовым стало плохо его другу, коллеге Юрию Чернову. 74-летнего артиста положили в «скорую», ему сделали кардиограмму.

Он требовал от врачей «вколоть что-нибудь» - Чернову было важно проводить друга в последний путь. Медики оказали помощь на месте, хотя настаивали на немедленной госпитализации.

Чернов так прокомментировал сердечный приступ: «У меня, когда я увидел Сашу лежащим в гробу, так защемило сердце». Подошедший к микрофону актер зарыдал, дальше «руки затряслись, давление повысилось» и стало «все как в тумане». Потом ему вызвали врачей.

Актер объяснил отказ от госпитализации тем, что ради Тютрюмова приехал в Санкт-Петербург из Москвы – он хотел присутствовать на похоронах друга.

На вопрос о том, как он чувствует себя сейчас, Чернов сказал: «Уже отхожу, получше стало. Выпил целый флакон валокордина». Слова актера приводит сайт mk.ru.

Ранее близкая подруга Тютрюмова Галина Бокашевская рассказала, что перед смертью ему сделали операцию, но звезда «Убойной силы» скончался, не приходя в сознание. В организме актера образовался камень – он не был вовремя удален.