«Камень находился внутри»: Александру Тютрюмову перед смертью сделали операцию
Близкая подруга Тютрюмова рассказала, что актер умер после операции, не приходя в сознание.
Фото: Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
Актер Александр Тютрюмов умер после операции, не приходя в сознание. Подробности и причины смерти назвала его близкая подруга Галина Бокашевская.
Она воспроизвела хронологию трагедии с Тютрюмовым.
По словам Бокашевской, актер попал в больницу несколько дней назад – у него были «страшные боли».
«Там он так и не пришел в сознание», - сообщила она.
Узнав о смерти друга, Бокашевская позвонила дочери Тютрюмова Ане – она рассказала, что актер ушел из жизни в 08:45 утра.
«Образовался камень где-то находился внутри, он вовремя не удалил его», - узнала Бокашевская.
В тот день собрался консилиум – врачи думали перевезти Тютрюмова в другую больницу, но приняли решение не транспортировать.
«Сделали вчера операцию. Но организм не выдержал», - поделилась подробностями подруга. Ее слова приводит сайт mk.ru.
На похороны Тютрюмова собираются многие актеры – «его все любили». Бокашевская оказывает помощь в организации похорон. Внезапная смерть стала ударом для всех, заключила актриса.
Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у 64-летнего актера воспаление внутренних органов при поступлении.