«Камень находился внутри»: Александру Тютрюмову перед смертью сделали операцию

Актер Александр Тютрюмов умер после операции, не приходя в сознание. Подробности и причины смерти назвала его близкая подруга Галина Бокашевская.

Она воспроизвела хронологию трагедии с Тютрюмовым.

По словам Бокашевской, актер попал в больницу несколько дней назад – у него были «страшные боли».

«Там он так и не пришел в сознание», - сообщила она.

Узнав о смерти друга, Бокашевская позвонила дочери Тютрюмова Ане – она рассказала, что актер ушел из жизни в 08:45 утра.

«Образовался камень где-то находился внутри, он вовремя не удалил его», - узнала Бокашевская.

В тот день собрался консилиум – врачи думали перевезти Тютрюмова в другую больницу, но приняли решение не транспортировать.

«Сделали вчера операцию. Но организм не выдержал», - поделилась подробностями подруга. Ее слова приводит сайт mk.ru.

На похороны Тютрюмова собираются многие актеры – «его все любили». Бокашевская оказывает помощь в организации похорон. Внезапная смерть стала ударом для всех, заключила актриса.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у 64-летнего актера воспаление внутренних органов при поступлении.