У актера Василия Ливанова обнаружили расстройство кровообращения мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, 89-летнего Василия Ливанова госпитализировали в больницу несколько дней назад. Артист жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. Медики провели обследование и выявили у Ливанова расстройство кровообращения головного мозга.

В итоге спустя несколько дней актера выписали из реанимации и перевели в обычную палату.

Напомним, о проблемах со здоровьем Ливанова сообщалось еще в конце лета 2024 года. Тогда он жаловался на сердце и сосуды. В начале января 2025 года журналисты писали о том, что у актера обнаружили бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

Ранее мы писали о том, что невестка Василия Ливанова рассказала, как себя чувствует 89-летний актер.