У актера сериала «Маргоша» Бориса Тенина объявилась дочь от любовницы: требует наследство известного отца

Дочь актера Бориса Тенина требует наследство знаменитого отца, которого никогда не видела. Девушка объявилась только спустя почти три года после смерти родителя. Однако ее родство со звездой «Маргоши» подтвердить не удалось.

Борис Тенин-младший при жизни был весьма любвеобилен, но, несмотря на это, официально он признавал только одного наследника – сына Тимофея, рожденного от законной супруги Елены Трещинской. Вдова артиста в студии программы «МАЛАХОВ» призналась, что всегда знала о романах на стороне мужа, знакома она была и со Светланой Агуреевой – матерью предполагаемой дочери Тенина. В эфире шоу Елена задала вопрос любовнице актера, почему она не сделала ДНК-тест, на что та ответила – не хотела напрягать бывшего возлюбленного.

«Он мне однажды сказал: «Верю, что это моя дочь! Готов с тобой общаться. Но он не мог этого сделать, так как я уже вышла замуж и родила еще троих детей», - заявила Агуреева.

Сама дочь Тенина Мария узнала о том, кто ее отец, только в 18 лет. Выйти на связь с ним она не смогла. Только в 2024 году она вместе с командой Андрея Малахова решила познакомиться с дедушкой по папиной линии, но он ее признавать не захотел.

Довольно категорично к новой наследнице отнесся и сын актера. Тимофей отказался проверять родство с Марией, так как отец никогда ему не говорил о сестре, да и она даже не присутствовала на похоронах Бориса.

Ранее 17-летняя дочь Даны Борисовой решила устроиться на работу в пункт выдачи за 3 тысячи рублей в день.