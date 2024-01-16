«Получает три тысячи в день»: 17-летняя дочь Даны Борисовой устроилась на работу

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина устроилась на работу. За смену продолжительностью 12 часов она получает 3 тыс. рублей.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Борисова рассказала, что дочь сообщила о выходе на работу за день до начала недели. Звездная мама не просила ее искать работу, девочка самостоятельно изучила вакансии.

«Устроилась в известный онлайн-магазин в пункт выдачи», - призналась телеведущая.

На вопрос о заработке Борисова ответила: «Там 12-часовой рабочий день. Она получает три тысячи в день».

Дочь телеведущей «дико гордится собой и счастлива». Ее работа не помеха учебе, утверждает Борисова – подросток успевает совмещать трудовую деятельность с учебой в онлайн-школе.

Ранее телеведущая рассказала о единственном побочном эффекте препарата, с помощью которого похудела. Она сообщила о дрожании рук и нарушении зрения. Несмотря на это, звездная мама разрешила использовать средство дочери.