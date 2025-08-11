У актера Артура Смольянинова* отобрали авто из-за штрафов и просрочки по ипотеке

Уехавший из России актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишился машины. Судебные приставы отобрали авто знаменитости из-за штрафов и просроченных платежей по ипотеке. Подробности выяснил Telegram-канал Baza.

По данным источника, автомобиль Смольянинова* находился на улице Генерала Тюленева. 9 августа его забрали оттуда и отвезли на спецстоянку. Произошло это из-за того, что за актером числились непогашенные штрафы в размере 190 тысяч рублей, а также около 100 тысяч рублей он должен выплатить банку за недвижимость.

Отмечается, что в последнее время машиной Артура* пользовалась его мама. В марте 2025 года женщина попала в аварию, из-за чего передняя часть авто разбита. Предварительно, авто реализуют с целью погашения штрафов актера.

Артур Смольянинов* покинул Россию после начала СВО. Сейчас он живет за границей и негативно высказывается о своей стране и соотечественниках. На данный момент против актера возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и о фейках про ВС РФ.

Ранее Артур Смольянинов* опроверг запрет на выступления Чулпан Хаматовой в Риге.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга