«Трезво смотрим на себя»: Смольянинов* высказался о запрете Хаматовой в Латвии

Актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о ситуации с отменой спектакля, в котором должна была сыграть Чулпан Хаматова. Он отметил, что нет никакого запрета на ее выступления в Риге, просто постановку было решено перенести на другую сцену. Его слова цитирует Газета.Ru.

Смольянинов* рассказал, что по правилам театра, в котором должны были показывать спектакль с Хаматовой, все постановки должны быть на латышском языке. Именно из-за этого пришлось выбирать другую локацию для премьеры.

«Мы понимаем, в каких обстоятельствах мы живем. Трезво смотрим на себя. Его не запретили в Латвии, а просто сказали: «У нас на сцене [нельзя]», - пояснил артист.

Артур* подчеркнул, что в Латвии нет запрета на выступления Чулпан. Она по-прежнему работает. Например, как утверждает актер, недавно она выпустила спектакль на латышском языке в театре «Дайлес».

Напомним, что Чулпан Хаматова переехала в Латвию после начала СВО. Так как кинопроекты ей не предлагают за границей, она вынуждена играть только в театре и гастролировать с постановками по Европе и США.

