У 90-летней звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной обнаружили рак. Актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Талызина вызвала медиков домой. Она пожаловалась на сильную тошноту и боли в теле. В ходе осмотра врачи установили, что ухудшение состояния произошло из-за рака.

Как утверждает SHOT, у нее диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас актриса находится на амбулаторном лечении.

На данный момент представители актрисы не подтверждали новость о болезни.

Валентина Талызина прославилась благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба», «Гостья из будущего».

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