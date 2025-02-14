«Дурак и плохо играет»: Талызина высказалась о критиковавшем СВО Юре Борисове

14 февраля на российские экраны вышел фильм «Пророк» про поэта Александра Пушкина. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, который стал одной из самых обсуждаемых персон последнего месяца после номинации на «Оскар». Валентина Талызина раскритиковала актера из-за его политической позиции.

В 2022 году, когда началась спецоперация на Украине, звезда «Аноры» поставил подпись под письмом творческих деятелей против спецоперации. 90-летняя актриса не одобрила поступок Юрия. Артист, который не любит свою Родину, не может быть талантливым, заключила она.

«Если он такое делает, значит, он дурак и плохо играет. Если бы он был талантливым и играл хорошо, он бы такую гадость про свою родину не говорил», — приводит слова советской кинозвезды Абзац.

В одном из своих интервью несколько лет назад Борисов назвал себя «антипатриотом», а говоря о русском характере усомнился, есть ли такое понятие вообще.

Ранее актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.