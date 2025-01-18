Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла свою госпитализацию. Об этом сообщает aif.ru.

Сегодня журналисты сообщили, что 89-летнюю актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали из-за острого бронхита на фоне рака легких. Сообщалось, что знаменитость за три дня вылечили и выписали из больницы.

Однако сама Дружинина опровергает факт госпитализации. По ее словам, слухи распространяют ее враги.

«Уже с утра какая-то фигня идет, кому-то я очень мешаю жить. Я устала от сплетен. Я жива. Не знаю, кто распространяет сплетни. Сегодня я еду на Крещение», — заявила она.

Дружинина еще в ноябре 2024 года опровергала информацию о том, что у нее прогрессирует рак легких.

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