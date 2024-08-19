У 82-летнего Льва Лещенко диагностировали редкую смертельно опасную болезнь

У 82-летнего певца Льва Лещенко нашли редкое заболевание, которое может быть смертельно опасным. Лекарство от него дорогостоящее – 1,8 миллионов рублей за одну упаковку. Но с оплатой артисту помогло государство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Лещенко транстиретиновый амилоидоз, возникший из-за мутаций гена белка транстиретина. Из-за этого недуга в организме появляются расстройства, а также проблемы с сердцем. Для борьбы с заболеванием существует редкий препарат, и его знаменитый артист смог получить бесплатно.

Mash отмечает, что Лев Лещенко смог купить лекарство за бюджетный счет. Сейчас он проходит уже второй курс терапии. При этом певец не соблюдает постельный режим, а продолжает выступать на концертах.

К слову, пока представители Льва Лещенко информацию о болезни не подтвердили.

Ранее Лев Лещенко высказался о своих проблемах со здоровьем. Он признался, что возраст дает о себе знать.