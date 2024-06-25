«Держись, не сдавайся»: напугавший публику внешним видом Лев Лещенко рассказал о своем здоровье

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который недавно заставил поклонников забеспокоиться за его состояние из-за новых фото, станет одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Stereoleto в начале июля в Москве. В интервью Газета.Ru певец рассказал о своем здоровье и раскрыл, как поддерживает себя в хорошей форме.

Лев Лещенко назвал внешность «витриной», за которой скрываются все проблемы. 82-летний артист признался, что возраст все же дает о себе знать.

«То, что я так выгляжу, — это витрина. А за ней все немного по-другому — возраст», — поделился Лев Лещенко.

Однако, по словам певца, он старается следить за здоровьем и регулярно делает упражнения. Лев Лещенко отметил, что важную роль в сохранении хорошей формы играет психологический настрой. Так, артист старается приободрять самого себя.

«Каждое утро я обязательно делаю несколько упражнений, смотрю в зеркало и говорю себе: „Парень, нормально выглядишь, держись, не сдавайся“. Такая психологическая практика. Это, знаете, когда женщина утром просыпается, подходит к зеркалу, смотрит на себя и говорит: „Не помню, кто ты. Придется тебя накрасить“», — подчеркнул певец.

Напомним, недавно Лев Лещенко посетил торжество по случаю 50-летия супружеской жизни юмориста Владимира Винокура и его жены, актрисы Тамары Перваковой-Винокур. Но поклонники артиста всерьез забеспокоились за его здоровье после свежих снимков с праздника. По их мнению, певец сильно сдал и стал «совсем плох».

Отметим, что исполнитель хита «Родительский дом» уже не раз сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Так, в 2020 году Лев Лещенко переболел коронавирусом и находился в реанимации с пневмонией. Более того, артист перенес четыре сердечных приступа. Сам певец недавно признавался, что ему «трудновато петь» и «физически сложно работать» на сольных концертах.

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко рассказал о своих первых гонорарах. Артист признался, что начал петь в три года.