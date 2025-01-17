Екатерина Стриженова показала, как выглядит тяжелобольной Николай Носков: не шевелит правой рукой

Актриса Екатерина Стриженова навестила певца Николая Носкова в день рождения. Сейчас композитор не появляется на публике из-за состояния здоровья. Семь лет назад его разбил инсульт. А в прошлом году артист снова попал в больницу в тяжелом состоянии.

После госпитализации Носков все еще проходит реабилитацию. Однако это не мешает ему работать. 2025 год для него юбилейный, поэтому певец готовится к большому концерту. Об этом рассказала Стриженова. По ее признанию, она уже купила билеты на шоу.

«Заехали поздравить Николая с днем рождения, а он нам показал новую песню, которую буквально сегодня закончил с поэтом Игорем Брусенцевым! Этим же тандемом был создан шедевр "Это здорово" и хит "Паранойя"! Настрой у Николая духоподъемный — впереди юбилейный год, надо готовиться к большому праздничному концерту», - рассказала Екатерина в соцсетях.