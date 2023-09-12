У 74-летней звезды фильма «Доживем до понедельника» Юрия Чернова родился правнук

Актер Юрий Чернов сообщил радостные новости. В 74 года он стал прадедушкой. У его внука родился долгожданный сын, которого назвали Максимом.

Как оказалось, народный артист РФ сменил статус еще 23 августа, однако рассекретить это решил только сейчас. Сам Чернов узнал обо всем в телефонном разговоре с дочерью Анной. Она позвонила отцу и призналась, что стала теперь бабушкой.

«Я очень был рад, потому что теперь точно попаду в рай — такая есть примета», - цитирует слова актера издание Утро.ru.

Напомним, что за свою жизнь Юрий Чернов был женат дважды, и от разных женщин у него родилось трое детей – две дочери и сын. Так как они появились на свет не в одной семье, отношения между ними нельзя назвать простыми. Но актер старается поддерживать общение со всеми.

При этом ни один из наследников звезды фильма «Доживем до понедельника» не стал продолжать дело знаменитого отца. С искусством связала жизнь только младшая дочь. Она продюсер спектаклей.

Ранее Юрий Чернов признался, что не знает размер своей пенсии.