Народный артист РФ Юрий Чернов признался, что не знает размер своей пенсии

Народный артист России Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, рассказал, что на самом деле даже не знает, какие выплаты получает в старости от государства. Он признался, что не считает пенсию, да и в принципе у него никогда не было привычки трястись над деньгами.

По словам актера, он не ориентированный именно на прибыль человек. Для него всегда было важнее творчество. Именно поэтому в театре он просил больше ролей, а не зарплату.

«Вы не представляете, какое это счастье - выходить на сцену, слышать аплодисменты, понимать, что тебя любят. Мне иногда предлагают провести творческую встречу со зрителями. Я даже не спрашиваю, какой будет гонорар, и сразу соглашаюсь», - цитирует слова Чернова издание Аргументы и Факты.

Впрочем, хоть точный размер пенсии актер и не знает, ему известно, что он получает надбавку в размере 30-ти тысяч рублей. Ее начисляют всем выдающимся артистам на пенсии в Москве от мэра Сергея Собянина.

Ранее о том, из чего складывается пенсия, рассказала актриса Светлана Немоляева.