У 70-летнего певца Владимира Кузьмина родился внук

Певец Владимир Кузьмин стал дедушкой во второй раз. У сына артиста Никиты родился долгожданный ребенок.

Как пишет StarHit, внук 70-летнего исполнителя хита «Ты сказка в моей жизни» появился на свет в России. При этом родители малыша уже несколько лет живут в Дубае, но приняли решение рожать в элитной подмосковной клинике, популярной среди звезд шоу-бизнеса.

Известно, что два года назад у пары случилось горе: во время родов невестка Кузьмина Ирина потеряла сына. Поэтому новую беременность супруги хранили в тайне.

«Спасибо, что во время беременности ничего не спрашивали, мне было бы тяжело об этом говорить», — призналась молодая мама.

У Никиты и Ирины также есть 4-летняя дочь Агата. Пара поженилась в 2020 году.

Ранее Вера Сотникова публично обратилась к Владимиру Кузьмину. В личном блоге актриса поделилась совместными кадрами с певцом и трогательно назвала «самым лучшим».