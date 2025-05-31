«Мы не родили с тобой детей»: Вера Сотникова публично обратилась к экс-возлюбленному Владимиру Кузьмину

Вера Сотникова публично обратилась к Владимиру Кузьмину в день его рождения. В личном блоге актриса поделилась совместными кадрами с певцом и трогательно поздравила его, назвав «самым лучшим».

31 мая Владимиру Кузьмину исполняется 70 лет, и по этому поводу его экс-возлюбленная Вера Сотникова решила публично поздравить артиста. На опубликованных архивные кадрах пара позировала в обнимку и выглядела счастливой. Телеведущая не стала скрывать, что с теплотой и благодарностью вспоминает период отношений с певцом.

«С юбилеем, дорогой Володя! Ты самый лучший, самый добрый, самый талантливый, самый красивый, самый харизматичный, самый манкий, самый творческий. Твои песни и их исполнение гениальны! Как хорошо, что ты был в моей жизни, гений. Мы не родили с тобой детей, но мы родили с тобой пять прекрасных клипов! Это время с благодарностью буду помнить всю жизнь. Желаю тебе здоровья, любви, вдохновения. Живи долго и счастливо. Обнимаю. Твоя бывшая», — высказалась Вера Сотникова.

Напомним, знаменитости прожили в гражданском браке с 1993 по 2000 год. причиной расставания стало то, что, по мнению Веры Сотниковой, их чувства стали угасать. Якобы исполнитель хита «Я не забуду тебя» все время посвящал творчеству и уделял мало внимания избраннице. Более того, актриса признавалась, что Владимир Кузьмин не раз бросал ее одну в день рождения и на 8 Марта. После разрыва артистка так и не смогла наладить личную жизнь, а певец женился на Екатериной Трофимовой, которая младше него на 27 лет.

Ранее Вера Сотникова рассказала, как «увела» Владимира Кузьмина у Аллы Пугачевой: «Зачем мне было себя останавливать? Я была свободна».