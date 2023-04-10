У 69-летней Любови Успенской во время выступления разошелся костюм на животе

Звезда шансона Любовь Успенская известна своей любовью к весьма откровенным и провокационным нарядам. Несмотря на то, что у певицы уже не за горами 70-летие, отказываться от мини и глубоких декольте она не собирается. Однако такие выборы сценических костюмов не всегда играют артистке на руку и иногда становятся причинами весьма неприятных ситуаций.

В минувшее воскресенье Успенская вместе с дочерью Татьяной Плаксиной впервые выступила на сцене шоу «Две звезды. Отцы и дети». На протяжении всего сезона они вместе будут готовить номера на заданные темы и получать оценки от профессионального жюри. В премьерном выпуске артистки решили удивлять зрителей и судей исполнением песни «Гитара», при этом они выбрали сочетающиеся между собой красно-золотые наряды.

Звездные эксперты высоко оценили выступление участниц и поставили им все пятерки, но внимательные зрители обратили внимание вовсе не на номер, а на костюм Любови Залмановны, который оказался ей явно мал. Прямо в эфире у певицы разошелся на животе ее красный камзол, и все взгляды поклонников оказались прикованы вовсе не к длинным ногам Успенской в шортах, а к ее оголенному участку кожи под грудью.