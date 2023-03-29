69-летняя Успенская показалась в трусах на камеру и крупно опозорилась
69-летнюю Любовь Успенскую раскритиковали за видео в купальниках.
Фото: Starface.ru
Королева шансона Любовь Успенская не стесняется своего возраста и примеряет самые откровенные наряды. Она демонстрирует на публике пышные формы, стройную фигуру и изящные ноги. Звезда часто публикует в соцсетях видео, на одном из которых показала на себе купальники разнообразных форм.
Знаменитость позировала в слитных комплектах с глубоким декольте и без. Любовь Залмановна кокетливо улыбалась, кривлялась на камеру и подносила палец ко рту. Некоторым показалось, что такое поведение для 69-летней женщины недопустимо.
«Выглядит она, конечно, неплохо, но как-то надо достойно «взрослеть», «Для того, чтобы все заметили, что женщина хорошо выглядит, необязательно в трусах перед камерой на всю страну красоваться», «Каждая женщина хочет подольше оставаться молодой, замечательно, что у некоторых есть такая возможность. Внешне выглядит она неплохо для 69. А вот внутри. Наверное, уже что-то поехало от сверхвысокой самооценки», – пишут в комментариях.
Певица не отвечает на гневные высказывания и живет так, как ей нравится. Успенская не раз говорила, что наслаждается отражением в зеркале и не собирается менять свой стиль. Преданные поклонники любят ее за сильный голос и эффектные наряды.
Ранее мы писали о том, как Николай Басков и Любовь Успенская поразили поклонников поцелуем на сцене шоу «Три аккорда». Зрители были в шоке от поступка знаменитостей и в очередной раз заговорили о возможном романе.