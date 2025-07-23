У 64-летнего режиссера Сергея Гинзбурга и актрисы Ольги Виниченко родился сын

64-летний режиссер Сергей Гинзбург стал отцом в четвертый раз. 33-летняя актриса Ольга Виниченко подарила ему сына.

О рождении ребенка она рассказала в соцсетях.

«14 июля мы родили прекрасного сыночка», - поделилась Виниченко. Мальчика назвали Сережей.

Артистка опубликовала фото из перинатального центра – рядом с ней был супруг. Гинзбург согласился на партнерские роды.

У режиссера есть трое взрослых сыновей, двое из них рождены в браке с актрисой Яной Поплавской. Для Виниченко это первый ребенок.

Пара вместе уже 10 лет, в 2020 году возлюбленные зарегистрировали отношения. О беременности актриса узнала во время отдыха в Армении. Она почувствовала себя плохо – подруга предложила сделать тест, после чего стало известно об интересном положении актрисы. Беременность протекала без осложнений. Гендер-пати супруги проводили для двоих, они не захотели устраивать торжество с большим количеством гостей.