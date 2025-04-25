Актриса Ольга Виниченко беременна от 64-летнего экс-мужа Поплавской Гинзбурга

64-летний режиссер Сергей Гинзбург совсем скоро станет отцом. Его молодая жена Ольга Виниченко объявила о беременности.

По признанию 32-летней актрисы, о пополнении в семье она узнала случайно. Подруга предложила сделать тест на беременность, и он показал две полоски. Ольга сразу же связалась с мужем и рассказала ему новости.

«Он сначала ничего не понял, так как я плакала и неразборчиво говорила, испугался, что что-то случилось. Потом я внятно сказала, что беременна и он станет папой. Нашему счастью не было придела!» - поделилась актриса с порталом StarHit.

Супруги уже даже узнали пол будущего малыша. У них будет сын. Гендер-пати они провели только для двоих, так как оба не хотели большое торжество с гостями.

Также Виниченко рассказала о своем состоянии во время беременности. Она отметила, что все протекает без осложнений.

«В первом триместре хотелось лимонов, картошки фри, мяса и бургеров, второй прошел без особых вкусовых предпочтений, а вот третий триместр — это когда хочется всего и побольше, особенно сладенького», - сообщила артистка.

Напомним, что Гинзбург является бывшим мужем Яны Поплавской. На Ольге Виниченко режиссер женился в 2020 году.

Ранее Ольга Виниченко рассказала, почему не снимается в фильмах мужа.