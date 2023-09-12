У 62-летней звезды «Ольги» Розы Хайруллиной за полгода умерли семь членов семьи

Актриса Роза Хайруллина известна зрителям по многим ролям в телевизионных и онлайн-проектах. Среди ее успешных картин «Ольга», «Содержанки», «Сердце Пармы» и «Орда». Однако большую часть жизни артистка посвятила именно театральной сцене, на которую переносила личную трагедию. Дело в том, что ей пришлось пережить страшный период, когда за миг не стало всей ее семьи.

Набирала популярность Роза в Казанском ТЮЗе. У нее было все для счастливой жизни в то время, пока все не рухнуло в одночасье. В 90-х буквально за полгода она лишилась всей семьи.

«Брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные», - цитирует слова актрисы StarHit.

Из-за потери близких Хайруллина пристрастилась к алкоголю, иначе она просто не могла справиться с отчаянием. Но любимая профессия помогла ей вновь вернуться к нормальной жизни. Так, она переехала в Москву благодаря режиссеру Константину Богомолову и присоединилась к труппе «Табакерки».

В театре актриса проработала несколько лет, но затем уволилась после смены руководства. Сама Роза признавалась, что ушла по собственному желанию, так как ей больше было нечего сказать зрителю. Однако от кино она не отказалась. На данный момент в производстве находятся сразу несколько картин с участием Хайруллиной.

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