Последняя композиция: шансонье Жека посвятил песню умершей жене

Шансонье Жека выпустил песню «7 небес», посвященную жене Елизавете, которая покончила с собой в возрасте 37 лет. Он рассказал, что эту композицию любимая слышала еще при жизни. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

Премьера нового трека музыканта состоялась 12 сентября. Мужчина признался, что показал его супруге незадолго до трагедии. Теперь он посвящен Лизе.

«7 небес» оказалась последней композицией, которую она слышала», — цитируют Григорьева в Telegram-канале «Радио Шансон».

Напомним, что жена автора хита «Рюмка водки на столе» и исполнителя Евгения Григорьева умерла 21 июля. СМИ пишут, что 37-летняя Елизавета Крапивина скончалась в результате суицида.

Ранее мы писали о том, что певец подтвердил, что Елизавета покончила с собой, но опроверг, что на тот момент в доме находилась их маленькая дочь. Также он подробнее рассказал о психическом заболевании, с которым женщина жила несколько последних лет.

О том, что супруга артиста страдала от расстройства, стало известно со слов близкого к семье источника. Он признался, что Жека на протяжении 10-ти лет помогал любимой, но все было тщетно.