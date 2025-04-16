У 61-летней певицы Лолиты отменился концерт в Ижевске

Концерт 61-летней певицы Лолиты в Ижевсе отменили. Мероприятие было запланировано на понедельник 21 апреля.

Об отмене сообщило издание «Абзац».

Журналисты связались с площадкой, где должно состояться сольное выступление Лолиты – с ДК «Аксион». В кассе сообщили, что переноса концерта на другую дату или площадку не было.

«Да, концерт отменён. Его не переносили на другую дату или другую площадку», – рассказали изданию в кассе площадки.

Причина отмены неизвестна. На момент публикации новости певица не комментировала случившееся.

Еще 14 апреля сообщалось, что все запланированные в апреле выступления Лолиты должны состояться. Это подтверждали сами площадки.

На отмененное мероприятие в Ижевске раскупили половину билетов. Следующие концерты Лолиты пройдут 23 апреля в Кирове и 29 числа в Зеленограде. При этом концерт в Кирове перенесли из Дома культуры в цирк, продажа билетов на выступление закрыта.

Ранее Лолита заявила, что стала жертвой заказной травли. Артистке неизвестно, кто за этим может стоять. Исполнительница хита «На Титание» уверена, что она кому-то очень не нравится.