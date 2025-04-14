Выяснилось, состоятся ли запланированные в апреле концерты Лолиты

В апреле запланированы три концерта певицы Лолиты. Площадки подтвердили, что выступления пока никто не отменял.

Об этом узнало издание «Абзац».

Ближайший концерт пройдет 21 апреля в Ижевске. Пока на мероприятие раскуплена половина зала. Следующее выступление состоится 23 апреля в Кирове – его перенесли из Дома культуры в цирк, а продажа билетов уже закрыта.

Третий концерт пройдет 29 апреля в Зеленограде – в качестве места для выступления выбрали ДК.

«Абзац» узнал у площадок, состоятся ли запланированные концерты. По их информации, пока мероприятия не отменяли – но о проведении лучше уточнить накануне.

Напомним, Лолита столкнулась с «отменой» после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Певица заявляла, что стала жертвой заказной травли. Исполнительница не знает, кто за этим может стоять. Лолита лишь предполагала, что она «кому-то очень активно не нравится».