У 59-летнего композитора Виктора Дробыша родился пятый внук

В семье композитора Виктора Дробыша случилось пополнение. Продюсер стал дедушкой в пятый раз — его невестка, певица Александра Гуркова родила сына.

Радостную новость Александра сообщила на своей страничке в соцсети. Для нее и сына Дробыша Валерия этот ребенок стал пятым.

«Это были мои самые лучшие роды. Уже привыкаем к жизни дома в большой семье. Пока что настраиваем кормление с 6 утра до часа ночи», — поделилась эмоциями от родов Гуркова.

Невестка Дробыша поблагодарила всех, кто поддерживал ее в этом путешествии. Она призналась, что сейчас лежит и любуется на каждую складочку малыша.

Напомним, певица замужем за сыном Виктора Дробыша Валерием с 2013 года. У них есть четверо детей: два сына и две дочери. О пятой беременности она сообщила в апреле этого года, отметив, что ее состояние протекает нормально и легко. Также Александра говорила, что счастлива в браке с Валерием.

