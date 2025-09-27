У 30-летнего актера Сергея Городничего родился сын Лев. Об этом стало известно из соцсетей.

Звезда сериала «Ландыши» Сергей Городничий обрадовал подписчиков новостью — он впервые стал отцом. Малыша ему подарила его жена Валерия. Актер опубликовал в соцсетях кадры из роддома — на кадрах видно, с какой заботой Городничий держит беременную супругу за руку.

Весь процесс родов актер был рядом с женой. Городничий показал новорожденного сына и сказал, что мальчик родился здоровым — ростом 51 сантиметр и весом три килограмма 64 грамма.

«23.09.2025 мы стали родителями Городничего Льва Сергеевича», — подписал кадры актер.

Фанаты знаменитости поздравили его с пополнением в семье: «Как же это трогательно!», «Здоровья крепкого и счастья вашему малышу!».

