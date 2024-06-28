У 54-летнего Отара Кушанашвили развился перитонит после удаления части желудка

Состояние 54-летнего журналиста Отара Кушанашвили, госпитализированного с подозрением на онкологическое заболевание, осложнилось развитием смертельно опасного воспаления – перитонита.

По информации Telegram-канала Mash, шоумен дважды за несколько дней оказался на операционном столе. Сначала медики чистили организм, а затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника. Впереди Кушанашвили ждет третья операция по иссечению злокачественной опухоли, обнаруженной в кишечнике.

В настоящее время журналист находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Периодически он приходит в сознание, но говорить не может.

Как только состояние Кушанашвили стабилизируется, его переведут в онкологический центр в Москве для дальнейшего лечения.

20 июня у Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Его экстренно госпитализировали с жалобами на боли в брюшной полости. При этом журналист почувствовал себя плохо примерно за неделю, но не обратился к врачам, а заперся в своей квартире и не пускал никого из друзей.