Отар Кушанашвили за неделю до операции заперся в квартире и не пускал друзей

Журналист Отар Кушанашвили почувствовал себя плохо примерно за неделю до госпитализации. По данным Telegram-канала «Звездная пыль», он заперся в своей квартире и не пускал никого из друзей.

Источник сообщает, что Отара еле уговорили поехать в больницу. Уже там было решено проводить экстренную операцию. Сейчас он находится в реанимации. Информатор канала рассказал, что Кушанашвили не любил посещать поликлиники, но при этом не отказывался от коньяка. Отметим, что, по неподтвержденным данным, у него может быть цирроз печени.

Пока, как известно Telegram-каналу SHOT, у журналиста диагностировали острую непроходимость кишечника. Он жаловался на боли в брюшной полости, и 20 июня появились новости о его госпитализации.

Также Telegram-канал Lomovka узнал, что операция Кушанашвили стоила 1 миллион рублей. Ее полностью оплатил друг Отара Николай Басков, с которым его давно связывают теплые отношения. Источник выяснил, что певец передаст деньги семье приятеля, так как сам находится не в Москве.

Ранее появилась информация, что госпитализированный с ботулизмом актер Алексей Бардуков двое суток не обращался к врачам за помощью.